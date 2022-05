Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos doit déjà régler un vieux chantier de Leonardo...

Publié le 31 mai 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Bien qu'il ne soit pas encore officiellement nommé directeur sportif du PSG, Luis Campos est déjà très actif en coulisses. Il va notamment être en charge de la reconstruction de l'effectif parisien ce qui passe par de nombreux départs. Avec l'aide d'Antero Henrique, Luis Campos va donc devoir dégraisser de façon importante, notamment au poste de gardien de but. Analyse.

L'été dernier, Leonardo avait fait le choix de miser sur Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan s'achever. Une telle opportunité ne pouvait pas échapper au directeur sportif du PSG, quitte à créer un gros embouteillage dans les buts parisiens. Et pour cause, le club de la capitale s'est retrouvé avec pas moins de neuf gardiens sous contrat à savoir Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, Gianluigi Donnarumma, Alphonse Areola, Marcin Bulka, Denis Franchi, Garissone Innocent et Lucas Lavalée. Un problème réglé seulement de façon temporaire avec les prêts d'Alphonse Areola à West Ham, de Marcin Bulka à l'OGC Nice, de Garissone Innocent à Vannes et enfin de Sergio Rico à Majorque cet hiver. Par conséquent, le PSG n'a conclu aucune vente jusque-là et alors que la saison a été émaillée par la gestion de la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, c'est désormais au tour de Luis Campos de gérer ce chantier.

Donnarumma met la pression à ses dirigeants 👊« Avec Navas, j'ai un excellent rapport mais, comme il l'a aussi dit, cela n'a pas été facile à vivre, ni pour lui, ni pour moi. Les choses doivent sûrement changer. »(@SkySports) pic.twitter.com/WefWzOvROe — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 25, 2022

Les gardiens, quel chantier !