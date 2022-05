Foot - PSG

PSG : Les vérités de Gianluigi Donnarumma sur sa première saison au PSG !

Publié le 29 mai 2022 à 15h30 par Thibault Morlain

L’été dernier, arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma était libre de s’engager avec le club de son choix. Et finalement, c’est au PSG que l’Italien a posé ses valises. Toutefois, pour Donnarumma, la première saison n’a pas été simple étant donné notamment la concurrence avec Keylor Navas. Ce dimanche, le Parisien a donc fait le point.

En 2019, de retour au PSG en tant que directeur sportif, Leonardo avait réglé les problèmes du club de la capitale au poste de gardien. Le Brésilien était ainsi chercher Keylor Navas au Real Madrid alors dans l’ombre de Thibaut Courtois. Dans les buts du PSG, le Costaricien a alors réalisé d’énormes matchs, mais cela n’a pas empêché les Parisiens d’aller chercher un autre portier. Leonardo a ainsi sauté sur l’occasion pour récupérer Gianluigi Donnarumma. Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, l’Italien n’est pas parvenu à trouver un accord avec les Lombards pour signer un nouveau bail. Donnarumma s’est alors retrouvé libre et si plusieurs choix s’offraient à lui pour son nouveau club, c’est donc au PSG qu’il a choisi de poser ses valises. L’expérience parisienne n’a toutefois pas été des plus simples pour Gianluigi Donnarumma. Au Parc des Princes, le Transalpin s’est retrouvé en concurrence avec Keylor Navas et Mauricio Pochettino, refusant d’établir une hiérarchie claire entre les deux, a préféré l’alternance. Forcément, cela n’a pas été simple à vivre pour chacun des gardiens du PSG. D’ailleurs, pour Gianluigi Donnarumma, cette première saison à Paris a été accompagnée de plusieurs critiques comme notamment suite à la rencontre face au Real Madrid où il a précipité l’élimination de son équipe avec son erreur devant Karim Benzema.

« Ça a été une année compliquée »

La première saison de Gianluigi Donnarumma au PSG n’a donc pas été de tout repos. Ce dimanche, de passage en conférence de presse en marge du rassemblement de l’Italie, le portier parisien a fait le point sur l’exercice qu’il vient de connaitre. « Ma saison ? Ça a été une année compliquée. Mais il faut recommencer, il faut l’accepter et passer à autre chose. Il faut travailler plus qu’avant. (…) Ma première saison au PSG ? Faire partie d’un tel club et d’une telle équipe t’aide beaucoup, alterner avec un gardien n’est pas facile mais cette saison m’a aidé à tous points de vue », a tout d’abord lâché Donnarumma. Une alternance au PSG qui aurait d’ailleurs pu avoir certaines répercussions, comme celle de perdre sa place dans les buts de l’Italie. A ce sujet, le Parisien a confié : « Est-ce que j’ai pensé à perdre ma place en équipe nationale alors que ce n’est pas facile d’alterner pour un gardien ? Je n’ai pas besoin d’être rassuré. Ça a été une année difficile, mais je n’ai pas besoin d’être rassuré. J’ai toujours fait attention à travailler, je me sens toujours fier d’être ici et de porter ce maillot ».



Et concernant les critiques, le match du Real Madrid a coûté cher à Gianluigi Donnarumma. Suite à son erreur, le portier du PSG s’est retrouvé dans l’oeil du cyclone. Mais cela n’a pas déstabilisé le principal intéressé : « Est-ce que je peux gérer la critique ? J’ai les épaules larges et je peux les gérer, tout comme je gère les éloges. Cela fait partie du travail. Sur le jeu avec les pieds, c’est normal d’avoir des avantages, mais parfois vous prenez un peu des risques. Il faut savoir gérer certains situations ».