PSG.- Malaise : Thibaut Courtois se prononce sur le duel Navas-Donnarumma !

Publié le 27 mai 2022 à 23h15 par La rédaction

Tout au long de la saison, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ont alterné dans les buts du PSG. Une gestion particulière de la part de Mauricio Pochettino évoquée par le portier du Real Madri , Thibaut Courtois.

Le Paris Saint-Germain ne manque pas de talent au poste de gardien. En effet, Gianluigi Donnarumma a rejoint librement la capitale lors du dernier mercato estival, et ce dernier a dû faire face à la concurrence de Keylor Navas. L’Italien et le Costaricain ont joué respectivement 23 et 26 rencontres, une alternance que beaucoup critiquent. Certains pointent du doigt la régularité que doit avoir un portier, qui est difficile à avoir avec autant de changements. Toutefois, alors que son concurrent vieillit, Donnarumma pressenti pour prendre la place de numéro 1 à l’avenir. Une situation difficile pour Navas, comme l’explique Thibaut Courtois.

« Un gardien a besoin d'enchaîner trois, quatre matches pour avoir de la régularité »

Pour L’Equipe , Thibaut Courtois est ainsi revenu sur la situation de Keylor Navas au Paris Saint-Germain, ainsi que la boulette de Gianluigi Donnarumma en Ligue des champions : « Ce n'est pas facile à vivre parce que tu connais aussi les qualités de Navas. C'est un grand gardien. Ici, au Real, c'est une légende. Le plus compliqué, c'est l'alternance. Un gardien a besoin d'enchaîner trois, quatre matches pour avoir de la régularité. Sinon, tu perds le rythme. Mais je crois que la boulette de Donnarumma, c'est parce que c'est un joueur qui aime jouer au pied, qu'il a tardé un peu et surtout Karim l'a bien pressé »