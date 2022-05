Foot - PSG

PSG : Donnarumma meilleur gardien de Ligue 1 ? Au FC Nantes, on ne comprend pas…

Publié le 22 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, c’est Gianluigi Donnarumma qui avait été élu meilleur gardien de Ligue 1. Un sacre qui a suscité certaines incompréhensions, notamment du côté du FC Nantes.

Gianluigi Donnarumma (PSG), Pau Lopez (OM), Walter Benitez (OGC Nice), Alban Lafont (FC Nantes), Matz Sels (Strasbourg)… Ils étaient donc 5 en course pour le trophée de meilleur gardien de la saison de Ligue 1. Et dans cette lutte, certains semblaient se détacher à l’instar d’Alban Lafont ou encore Walter Benitez, auteurs d’une grosse saison avec respectivement le FC Nantes et l’OGC Nice. Mais un peu à la grande surprise, c’est Gianluigi Donnarumma qui a été élu meilleur gardien. Un choix que ne comprend pas le Nantais, Wylan Cyprien.

« Je ne sais pas qui vote, mais… »

Pour Le Vestiaire , émission diffusée sur RMC Sport , Wylan Cyprien est revenu sur ce sacre de Gianluigi Donnarumma. Un choix que le coéquipier d’Alban Lafont au FC Nantes n’a pas compris : « J'ai gâché toute ma soirée parce que je pensais qu'il (Lafont) allait avoir le trophée, et ils l'ont donné à Donnarumma, j'étais dégoûté. Je ne sais pas qui vote, mais il n'a fait que 17 matchs Donnarumma, même si c'est un très, très bon gardien. Mais sur l'ensemble de la saison, pour moi... Même Benitez fait une meilleure saison que Donnarumma par exemple ».