Mercato - OM : Longoria se voit offrir deux joueurs brésiliens !

Publié le 31 mai 2022 à 9h30 par Arthur Montagne

Après avoir longtemps craint d'être interdit de recrutement à cause du litige avec Watford pour Pape Gueye, l'OM pourra finalement s'activer cet été et boucler plusieurs transferts. Cela tombe bien puisque le club phocéen aura besoin de se renforcer en vue de sa participation à la Ligue des champions. Et Pablo Longoria reçoit déjà des conseils pour cet été avec la perspective de piocher une nouvelle fois au Brésil.

Pablo Longoria peut souffler. En effet, après avoir craint que l'OM soit interdit de recrutement cet été, le président marseillais a reçu une excellente nouvelle. En janvier, dans le cadre du litige avec Watford pour la signature de Pape Gueye, la FIFA avait infligé comme sanction à l'OM une interdiction de recrutement pour les deux prochains mercatos. Toutefois, le club phocéen avait alors fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) et selon les informations de L'EQUIPE , cet appel est bien suspens comme le TAS l'a fait savoir aux Marseillais. Par conséquent, aucun problème pour cet été, l'OM sera en mesure de recruter. Et cela tombe bien puisque le chantier est important. Jorge Sampaoli n'a pas caché sa volonté de voir débarquer plusieurs renforts, notamment en vue de disputer la prochaine Ligue des champions. Dans cette optique, deux noms sont glissés à Pablo Longoria.

Deux défenseurs brésiliens proposé à l'OM

Très actif sur le marché brésilien avec les signatures de Gerson et Luan Peres la saison dernière, l'OM pourrait de nouveau se tourner vers ce championnat que Jorge Sampaoli connaît parfaitement bien. L'objectif pourrait d'ailleurs être d'y trouver un latéral gauche à vocation offensive comme l'attend le technicien argentin. Jordan Amavi, qui va revenir de son prêt de l'OGC Nice, n'entre pas dans ses plans, tandis que Sead Kolasinac, arrivé libre cet hiver, ne semble pas non plus à son goût. C'est ainsi que Dominique Baillif, spécialiste du championnat brésilien et conseiller de plusieurs clubs, a glissé le nom de Guilherme Arana (25 ans) à Pablo Longoria. Un profil que Jorge Sampaoli connaît très bien puisqu'il la eu sous ses ordres à l'Atlético Mineiro. « S'il y a un profil qui sort du lot aujourd'hui au Brésil à ce poste, c'est lui. Il est passé par le FC Séville en 2018, puis il a joué sous les ordres de Sampaoli à l'Atlético Mineiro. Il est considéré comme le meilleur latéral gauche du championnat depuis deux saisons et vient d'intégrer la sélection brésilienne. Il peut jouer dans une défense à quatre ou piston, car il sait marquer et faire marquer. Pour moi, il est prêt à s'imposer dans un grand championnat européen », assure Dominique Baillif au Phocéen .

Guilherme Arana, do Atlético-MG, lidera estatísticas positivas entre laterais da Libertadores https://t.co/aX3CJD1WCg pic.twitter.com/NJHt9QMAMk — Galo News (@GaloFeed) May 24, 2022