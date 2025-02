Zidane et Cristiano Ronaldo : L'énorme punchline sur Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

S'il n'a jamais remporté le Ballon d'Or, Kylian Mbappé est désigné comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde depuis quelques années. Toutefois, à en croire Patrice Evra, la star du Real Madrid n'arrive pas à la cheville des grands joueurs de sa génération, à savoir Zinedine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo ou encore Ronaldinho.

Etincelant sous les couleurs PSG et de l'équipe de France ces dernières saisons, Kylian Mbappé a éclaboussé de sa classe la planète football. A tel point qu'il est considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde. Auteur de débuts timides au Real Madrid, la star de 26 ans a retrouvé de sa superbe depuis quelques semaines. Alors que les observateurs emploient tous les superlatifs pour décrire Kylian Mbappé, Patrice Evra a tenu à calmer tout le monde, affirmant qu'il était encore loin de pouvoir s'assoir à la même table que Zinedine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo et Ronaldinho.

«Il faut qu’il me fasse 10 ans au Real Madrid»

« Où je place Mbappé dans la hiérarchie des plus grands joueurs français ? Déjà la question me fâche. C’est cette comparaison qui quand je vais dire les choses, les gens vont dire que je n’aime pas Mbappé. Mais comment tu ne peux pas aimer Mbappé si tu es un amoureux du football ? Mais moi c’est les comparaisons. J’ai joué dans la golden génération, avec les Zizou, Ronaldinho, R9, Messi, Cristiano. Aujourd’hui, pour que je compare Mbappé à ces gens-là, il faut qu’il me fasse 10 ans au Real Madrid, où il gagne 5 Ligue des Champions, 2-3 Ballon d’Or », a affirmé Patrice Evra, ancienne gloire de Manchester United et de l'équipe de France, lors d'un entretien accordé à Carré.

«C’est grave ce qu’on lui fait»

Dans la foulée, Patrice Evra en a rajouté une couche. « Il a le talent pour le faire mais aujourd’hui, je trouve que Mbappé c’est grave ce qu’on lui fait. Mbappé se gratte le nez, pourquoi il s’est gratté le nez comme ça. C’est trop, laissez le tranquille. Mais aujourd’hui, je parle à ceux qui ont commencé à jouer à la Playstation 5, qui ne comprennent rien, et qui, dès que je parle, vont dire que je suis jaloux de Mbappé, les gars je m’en fous. Je sais ce que je pense de Mbappé », a conclu le jeune retraité (43 ans).