Mercato - FC Nantes : L’incroyable rêve de Waldemar Kita pour cet été...

Publié le 31 mai 2022 à 1h00 par Thibault Morlain

Sous la houlette d’Antoine Kombouaré, le FC Nantes a réalisé une belle saison, terminant 9ème de Ligue 1 et remportant surtout la Coupe de France. La saison prochaine, les Canaris joueront donc l’Europe et il va donc falloir se renforcer. Waldemar Kita ne manquerait alors pas d’idées à ce sujet, ayant un grand rêve pour cet été.

La saison étant désormais terminée, place maintenant au mercato. Et du côté du FC Nantes, une bonne nouvelle est dernièrement tombée : Antoine Kombouaré sera toujours sur le banc de touche la saison prochaine. Alors que l’avenir de l’entraîneur des Canaris était incertain, il a fini par lever toute incertitude, assurant qu’il ne partirait. Désormais, il va falloir lui construire un bel effectif et l’été promet d’être agité puisque certains joueurs risquent d’être sollicités à l’instar de Moses Simon et Ludovic Blas alors que Randal Kolo Muani s’est lui d’ores et déjà engagé avec Francfort.

