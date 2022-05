Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout était bouclé pour ce gros transfert...

Publié le 30 mai 2022 à 16h10 par Pierrick Levallet

En janvier 2019, le PSG était à la recherche d’un nouveau milieu de terrain et avait jeté son dévolu sur Allan, qui évoluait à Naples à l’époque. L’affaire semblait être sur la bonne voie mais finalement, le transfert n’a jamais eu lieu en partie à cause des exigences bien trop élevées d’Aurelio De Laurentiis. Le Brésilien avoue d’ailleurs nourrir quelques regrets quant à cela.

La quête de nouveaux milieux de terrain ne date pas d’hier au PSG. En effet, le club de la capitale cherchait déjà à consolider son entrejeu en 2019. Lors du mois de janvier de cette année, le PSG de Thomas Tuchel était tout proche de s’attacher les services d’Allan, qui évoluait au Napoli. Mais finalement, l’affaire n’a pas pu se faire à cause des exigences colossales d’Aurelio De Laurentiis pour le Brésilien, le président du club italien réclamant une somme avoisinant les 100M€ à l’époque. De ce fait, Allan est resté à Naples avant de finalement s’envoler vers Everton en septembre 2020. Plus de trois ans plus tard, le milieu de terrain d’aujourd’hui 31 ans avoue avoir quelques regrets quant à son transfert avorté vers le PSG.

Allan nourrit quelques regrets quant à son arrivée avortée au PSG

« Disons qu'en janvier 2019, c'était fait pour mon transfert au PSG. On peut dire que c'était une déception. Et il faut l'expliquer. J'étais et je suis toujours heureux à Naples, même maintenant que j'y retourne. Mais cela est devenu une grande opportunité et une expérience - aussi de vie - nouvelle. Cela semblait être une opération qui serait utile à n'importe qui, mais il s'est avéré que c'était une "demande exagérée" » a confié Allan dans un entretien accordé au Corriere dello Sport .