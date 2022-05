Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Thiago Motta, c'est toujours flou !

Publié le 30 mai 2022 à 14h00 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino semble toujours s'écrire loin du PSG, sa succession reste incertaine. Plusieurs noms circulent à l'image de celui de Thiago Motta qui revient avec insistance puisque son départ de La Spezia se précise. Malgré tout, la concurrence pour attirer le technicien italien, dont la carrière est en pleine ascension, s'annonce très importante.

Dans les prochains jours, Nasser Al-Khelaïfi devrait annoncer de grands changements au PSG, notamment au sein de l'organigramme du club. C'est ainsi que le départ de Leonardo devrait être officialiser. Le directeur sportif, qui avait fait son retour à Paris en 2019, devrait être remplacé par Luis Campos. Mais d'autres bouleversements sont attendus, à l'image de la situation de Mauricio Pochettino dont l'avenir reste très incertain. Le technicien argentin semble pourtant avoir l'intention de continuer. « Pour le moment, nous espérons rester ici, avec une année de plus sur notre contrat, mais nous savons tous que dans le football les choses changent très vite », confiait-il à MARCA . Cela n'empêche pas le PSG de travailler sur sa succession.

La concurrence s'organise pour Thiago Motta

Parmi les noms évoqués pour remplacer Mauricio Pochettino, celui de Thiago Motta revient avec insistance ces derniers jours. Il faut dire que selon les informations de France Bleu Paris , le technicien italien négocie bien son départ de La Spezia après une saison très réussie puisque le club s'est maintenu en Serie A avant même la dernière journée. Mais ce départ signifie-t-il pour autant que Thiago Motta se dirige vers le PSG ? Pas nécessairement à en croire France Bleu Paris . Et pour cause, l'ancien milieu de terrain est très convoité sur le marché. Deux clubs italiens auraient ainsi déjà transmis des offres à Thiago Motta tandis que des formations de Liga s'intéressent également de près au technicien italien dont la cote ne cesse de grimper. Par conséquent, si le PSG décide de vraiment confier son banc à son ancien joueur, il va falloir s'activer. Dans le cas contraire, trois autres techniciens sont sur la short-list du club parisien : Zinedine Zidane, Sergio Conceição et Christophe Galtier.