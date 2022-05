Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino affiche un énorme regret sur le Real Madrid !

Publié le 28 mai 2022 à 22h10 par La rédaction

Même si son avenir avec le PSG est loin d’être assuré, Mauricio Pochettino a profité d’un entretien avec la presse espagnole pour rappeler son amour pour le Real Madrid.

Alors que la saison vient de se clôturer, l’avenir de Mauricio Pochettino est au centre des discussions. Si le PSG rêve toujours de faire venir Zinédine Zidane, l’entraîneur argentin a lui envie d’aller au bout de son contrat. « Pour le moment, nous espérons rester ici, avec une année de plus sur notre contrat, mais nous savons tous que dans le football les choses changent très vite », a confié l’ancien coach de Tottenham à Marca . Mais Mauricio Pochettino ne pense pas qu’au PSG…

«Je n'ai jamais pu, en tant que joueur et entraîneur, être à Madrid, mais...»

Dans la continuité de cet entretien, Mauricio Pochettino a été interrogé sur la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. L’Argentin est revenu sur son amour pour le club madrilène, en insistant sur son regret de ne jamais y avoir joué ou entraîné : « Il est clair que mon cœur est beaucoup plus blanc que rouge, on ne peut pas se tromper là-dessus. Mon penchant pour Madrid remonte à 1994, lorsque je suis arrivé à Barcelone. J'ai eu la chance que mon entraîneur soit José Antonio Camacho, qui m'a transmis cet amour du Real Madrid. Je n'ai jamais pu, en tant que joueur et entraîneur, être à Madrid, mais ma préférence émotionnelle est claire. Favorisez-vous Madrid ? Je ne sais pas. Le bilan de Madrid, qui a perdu quatre matches entre la phase de groupe et la phase à élimination directe, et qui a rencontré des adversaires beaucoup plus coriaces que l'autre finaliste, pourrait indiquer que Madrid est favori. Mais Liverpool est une grande équipe, avec un entraîneur que j'aime beaucoup, avec de grands joueurs qui ont atteint et gagné des finales. Nous verrons, mais Madrid a le plus de titres et a atteint le plus de finales. Ils ont cette histoire et cette énergie supplémentaires qui les rendent toujours dangereux et favoris ».