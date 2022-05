Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 30 mai 2022 à 15h10 par Pierrick Levallet mis à jour le 30 mai 2022 à 15h22

En fin de contrat en juin 2023, Robert Lewandowski refuse catégoriquement de prolonger avec le Bayern Munich pour le moment. Le FC Barcelone se tiendrait à l’affût, désireux de s’attacher les services du Polonais lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, l’attaquant de 33 ans a confirmé ses envies de départ en conférence de presse.

En Allemagne, la question de l’avenir de Robert Lewandowski est sur toutes les lèvres. En fin de contrat en juin 2023, le Polonais est annoncé sur le départ depuis quelques semaines maintenant. Pour le moment, l’attaquant de 33 ans aurait toujours refusé de prolonger avec le Bayern Munich, alors que le FC Barcelone serait intéressé par ses services. D’ailleurs, Robert Lewandowski ne serait clairement pas contre rejoindre l’écurie de Joan Laporta et en aurait même fait sa priorité à en croire certaines rumeurs. À l’approche du mercato estival, l’international polonais a donc tenu à mettre les points sur les I concernant ses intentions pour cet été.

« J'espère que le Bayern Munich ne m'arrêtera pas simplement parce qu'il le peut »

« Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais. Le Bayern Munich est un club sérieux et j'espère donc qu'il ne m'arrêtera pas simplement parce qu'il le peut. Je le redis », a confié Robert Lewandowski en conférence de presse ce lundi avant la rencontre entre la Pologne et le Pays de Galles ce mercredi. Le Polonais voudrait donc bien quitter le Bayern Munich cet été. Reste maintenant à voir si la direction bavaroise le retiendra ou non, son contrat expirant en juin 2023.