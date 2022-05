Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta contraint d'abandonner tous ses transferts ?

Publié le 30 mai 2022 à 12h10 par Pierrick Levallet

Ayant vécu une saison particulière, le FC Barcelone espère bien se renforcer cet été pour éviter d’avoir à revivre un exercice pareil. Cependant, le club catalan souffrirait toujours de problèmes sur le plan économique. Et si Joan Laporta ne trouve pas une solution rapidement, ses projets pour le mercato pourraient bien tomber à l’eau puisqu'aucun transfert ne peut être enregistré.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone voudrait considérablement se renforcer pour éviter de revivre un exercice aussi compliqué que cette saison. Dans cette optique, Joan Laporta explorerait de nombreuses pistes sur le marché des transferts, allant de Robert Lewandowski à Sadio Mané en passant par Carlos Soler, Jules Koundé ou encore César Azpilicueta. Le président blaugrana aurait d’ailleurs déjà bouclé deux arrivées avec Andreas Christensen et Franck Kessié. Cependant, le FC Barcelone ferait face à quelques problèmes financiers. Et un énorme coup de tonnerre pourrait venir contrecarrer les plans de Joan Laporta cet été.

Le Barça n’est en mesure d’enregistrer aucune arrivée pour le moment

Selon les informations de SPORT , les problèmes économiques du FC Barcelone seraient très importants à l’heure actuelle. Pour le moment, le club catalan ne serait pas en mesure d’enregistrer les arrivées de Franck Kessié et d’Andreas Christensen dans son effectif, ni une éventuelle prolongation de Sergi Roberto. Ce pépin financier pourrait également avoir une influence sur le dossier Robert Lewandowski. Trouver un accord avec le Polonais serait possible, mais payer l’indemnité de transfert au Bayern Munich, verser le salaire du joueur et l’enregistrer dans le groupe de Xavi serait une toute autre histoire. Afin d’éviter une catastrophe cet été, le FC Barcelone doit donc trouver une solution pour récupérer des fonds, peu importe les moyens employés. Affaire à suivre.