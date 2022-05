Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pas de folies pour Longoria cet été !

Publié le 30 mai 2022 à 10h45 par La rédaction

Malgré sa qualification directe pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille, par l’intermédiaire de son président Pablo Longoria, ne devrait pas débourser d’importantes indemnités de transfert pour acheter de nouveaux joueurs cet été. Et pour cause, entre les options d'achat et les problèmes économiques, l'OM devra se serrer la ceinture.

En battant Strasbourg 4 buts à 0 et grâce au match nul de Monaco contre Lens (2-2) lors de la dernière journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a terminé deuxième du championnat, obtenant au bout du suspense sa qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Un immense soulagement pour les Marseillais, puisque cette place de dauphin est synonyme d’importantes rentrées d’argent dans les caisses du club, à hauteur de 50M€. Si l’on pouvait penser que cette somme permettrait à l’OM d'attirer de nombreux joueurs au prochain mercato, la réalité est bien différente.

Un mercato très limité pour l’OM

Selon les informations d’Alexandre Jacquin journaliste de La Provence , l’Olympique de Marseille ne pourra pas se permettre de dépenser massivement cet été. Les olympiens doivent continuer de payer le transfert de Gerson, arrivé au club l’été dernier, et doivent également régler les options d’achat de Mattéo Guendouzi, Cengiz Under et Pau Lopez, toutes levées. De plus, les Phocéens n’ont pas encore été auditionnés par la DNCG, qui encadre son budget depuis un an. Sans montage financier, Marseille ne pourra donc pas recruter comme bon lui semble.