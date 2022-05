Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel sera le premier coup de l’été de Longoria ?

Publié le 30 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Un été bouillant attend Pablo Longoria, qui aura énormément de dossiers à régler en ce mercato. Le président de l’Olympique de Marseille devra notamment essayer de soigner ses ventes, tout en offrant à Jorge Sampaoli une équipe fournie pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. Selon-vous, que sera son premier coup ? C’est notre sondage du jour !

La période préférée de Pablo Longoria va bientôt commencer. Comme il l’a souvent confié, le président de l’Olympique de Marseille exprime toute l’étendue de son talent dans les sessions de mercato et il l’a d’ailleurs montré depuis son arrivée au club. Il ne faut en effet pas oublier qu’il n’y a pas si longtemps il était recruteur ainsi que directeur sportif et ce domaine est donc sa spécialité. Lors des deux dernières fenêtres de recrutement, Longoria a réalisé quelques gros coups avec notamment Matteo Guendouzi, William Saliba ou encore Cengiz Ünder et Pau Lopez, qui se sont révélés être précieux pour Jorge Sampaoli au cours de la saison. Il faudra toutefois confirmer, puisque la saison prochaine la Ligue des Champions arrive et du côté de l’OM on n’a pas du tout l’envie de faire simple figuration, comme cela a été le cas dernièrement.

Pas le temps de bronzer pour Pablo Longoria

Le point le plus important de l’été marseillais sera sans aucun doute le dossier William Saliba. Son club d’Arsenal souhaiterait le récupérer, mais le défenseur voudrait poursuivre au moins une saison de plus à l’OM et Pablo Longoria va tout faire pour y arriver. Le néo-international n’est pas la seule grande cible de l’OM, puisque tout récemment la piste menant à Jonathan Clauss a également été évoquée et il ne fait aucun doute que le piston du RC Lens pourrait être un atour extrêmement précieux pour Jorge Sampaoli, sans oublier son coéquipier Seko Fofana. Mais Longoria ne devra pas seulement se montrer actif sur les arrivées, puisque l’OM devra également rééquilibrer ses comptes et forcément un vieux serpent de mer refait surface avec Kevin Strootman. Prêté au Genoa depuis l’été dernier, le Néerlandais ne devrait pas être gardé et plusieurs options se présentent à l’OM, notamment une résiliation de contrat. Dossier plus délicat, celui lié à l’avenir d’Arkadiusz Milik, attaquant au talent indéniable mais qui a rencontré des problèmes avec Jorge Sampaoli et qui garde une excellente cote sur le marché.



Alors, selon vous quel sera le premier coup de l’été de Longoria ?