Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba redonne espoir à l'OM !

Publié le 29 mai 2022 à 19h30 par La rédaction

Alors que son avenir est au centre des discussions entre l’OM et Arsenal, William Saliba est revenu sur sa saison impressionnante avec le club olympien. De la visite de Pablo Longoria pour le convaincre de signer au soutien des supporters, l’international français n'a oublié aucun sujet.

C’est l’une des belles histoires de cette saison du côté de l’OM. Prêté par Arsenal l’été dernier, William Saliba a vécu une année magnifique à toutes les échelles. Très bon avec l’OM, Saliba a eu l’occasion de découvrir l’équipe de France. A Marseille, le néo international français s’est intégré a vitesse grand V, lui qui se considère désormais comme « un vrai mec du 13 ». Il faut dire que son aventure avec l’OM est spéciale depuis le tout début. Pour le convaincre de signer, Pablo Longoria lui avait rendu visite chez lui, un moment que n'a pas oublié William Saliba... « On m’a appelé 20-30 minutes avant pour me dire qu’il arrivait, mais j’aurais pu ranger les petits trucs, ça va qu’il n’y avait rien », plaisante le joueur formé à l’ASSE dans l’émission Objectif Match . Avant d’ajouter, plus sérieusement : « Cela s’est bien passé, le feeling est passé, il m’a expliqué le projet. Je suis content parce que tout ce qu’il m’a dit, cela s’est fait. Qu’on aurait du beau jeu, un beau stade, que si je jouais bien ça pourrait m’ouvrir beaucoup de portes dont l’équipe de France. Son discours a été transparent et clair depuis le début ».

« A bientôt »

Par la suite, William Saliba a démontré l’étendue de son talent sur le terrain. Bien entendu, l’OM souhaite le conserver à tout prix et devra discuter avec Arsenal pour trouver une solution. Ce qui ne déplairait pas au jeune défenseur français qui aurait confié à Pablo Longoria qu’il voulait rester explique RMC Sport . Véritable chouchou des supporters avec Mattéo Guendouzi, William Saliba se souviendra de son aventure olympienne. « Club magnifique, ville magnifique, des supporters magnifiques. Cette aventure, elle sera inoubliable. C’est la saison qui aura vraiment lancé ma carrière. Le soutien des supporters a été exceptionnel tout au long de l’année. Sans eux, on n’aurait pas fait une aussi belle saison », confie le meilleur espoir de Ligue 1. Pour le moment, difficile de savoir de quoi sera fait son avenir. En attendant, William Saliba a glissé un petit indice à la fin de l’épisode d’ Objectif Match . « A bientôt », a lâché le joueur appartenant à Arsenal. Affaire à suivre…