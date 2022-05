Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec Saliba !

Publié le 28 mai 2022 à 12h10 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2022 à 12h11

Désireux de rester à l’OM la saison prochaine, William Saliba attend patiemment que sa situation se débloque. Pour le moment, les signaux seraient positifs, mais il va falloir que l’OM fasse le travail pour le faire revenir.

Le mercato va bientôt débuter et le dossier Saliba avec. Prêté une saison par Arsenal à l’OM, le néo-international français a réalisé un très bel exercice 2021-2022 sous les couleurs olympiennes. Depuis plusieurs mois, William Saliba n’a jamais caché qu’il se verrait bien continuer son aventure avec l’OM. RMC Sport révélait même que le joueur formé à l’ASSE avait confié à Pablo Longoria qu’il voulait rester, mais Arsenal veut le rapatrier.

Les signaux sont positifs pour l'OM avec William Saliba

Pire, les dirigeants d'Arsenal penseraient même à une prolongation de contrat pour William Saliba. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, les deux parties du dossier connaissent l’intention du Français. L’OM n’aurait plus qu’à faire le boulot et les signaux seraient positifs. Cependant, il faudrait encore qu’Arsenal comprenne que William Saliba n’envisage pas de rester et d’être un remplaçant de luxe. A Pablo Longoria de jouer !