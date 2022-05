Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement de Longoria plombé par Pep Guardiola ?

Publié le 28 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OM pour venir remplacer William Saliba cet été, le robuste défenseur havrais Isaak Touré figure également sur les tablettes de Pep Guardiola du côté de Manchester City.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM pourrait avoir du mal à conserver William Saliba au terme de son prêt cet été, et le défenseur central français devrait donc logiquement retourner du côté d’Arsenal où Mikel Arteta compte sur lui pour l’avenir. Pablo Longoria s’est donc mis en quête d’un nouveau renfort défensif pour cette période de mercato estival, et le nom d’Isaak Touré (19 ans) revient avec insistance pour l’OM, d’autant que le joueur du Havre n’a plus qu’une année de contrat. Mais Longoria n’est pas seul sur Touré…

Manchester City débarque pour Touré

Comme l’a révélé L’Equipe vendredi dans ses colonnes, Isaak Touré revient d’un voyage en Angleterre où il était allé visiter les installations de Manchester City qui le courtise, au même titre que l’OM donc, mais également l’OL, Francfort ou encore Wolfsburg. La concurrence s’annonce donc acharnée pour le défenseur central du Havre, dont le transfert devrait avoisiner les 5M€ durant le mercato.