Mercato - OM : Le transfert de Mohamed Ali-Cho se précise !

Publié le 27 mai 2022 à 8h30 par Thomas Bourseau

Bien que l’OM soit parvenu à trouver un accord avec le SCO d’Angers au niveau de l’indemnité du transfert, comme le10sport.com vous l’a affirmé, la donne n’est pas la même avec Mohamed Ali-Cho. D’ailleurs, le Betis Séville grillerait la priorité à l’OM.

Outre l’opération William Saliba qui semble être perçu comme étant un dossier plus que chaud pour Pablo Longoria, le président de l’OM s’est en parallèle mis d’accord avec le SCO d’Angers pour le transfert de Mohamed Ali-Cho, mais peine à en faire de même avec l’attaquant français de 18 ans sur la question de son contrat et de ses revenus comme le10sport.com vous le révélait le 11 mai dernier. Entre temps, la concurrence a bien avancé sur l’opération Ali-Cho et particulièrement le Betis Séville. En plus d’Houssem Aouar, le club andalou aurait des vues sur le talent français. Et l’OM de Jorge Sampaoli serait en passe de manquer le coche.

Le Betis Séville prend l’OM de vitesse pour Ali-Cho !

C’est du moins l’information communiquée par AS ces dernières heures. Selon le quotidien ibérique, le Betis Séville serait plus apte à offrir un salaire se rapprochant des demandes de Mohamed Ali-Cho que l’OM. En outre, la possibilité d’évoluer en Liga, un championnat qui séduirait pleinement Ali-Cho, devrait peser dans la balance. Le joli coup Mohamed Ali-Cho semblerait filer entre les doigts de Pablo Longoria.