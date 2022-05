Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur un départ de Messi en MLS !

Publié le 27 mai 2022 à 13h15 par Thomas Bourseau

Contractuellement engagé envers le PSG jusqu’en juin 2023 avec une option pour une saison supplémentaire, Lionel Messi va finir par traverser l’Atlantique pour signer en faveur d’une franchise de Major League Soccer selon Tim Howard.

Après un premier exercice délicat au PSG où son intégration n’a clairement pas été instantanée après 21 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Un retour au FC Barcelone, un départ en Major League Soccer… Les rumeurs ont fusé dans la presse. D’ailleurs DIRECTV Sports affirmerait à la mi-mai que Messi aurait déjà pris la décision de quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin 2023 pour l’Inter Miami et que le septuple Ballon d’or aurait en outre racheté 35% des parts de la franchise de MLS de David Beckham. Une information démentie par l’entourage de Lionel Messi à plusieurs médias dont SPORT . Cependant, selon Tim Howard, l’attaquant du PSG finira bien par rejoindre la MLS.

« Il va venir en MLS »

International américain avant de prendre sa retraite, Tim Howard a été un habitué de la Premier League où il a passé 13 ans de sa carrière à Manchester United dans l’ombre d’Edwin Van der Sar avant de s’engager à Everton. Ayant voyagé en Major League Soccer où il a connu quatre franchises, Howard a affirmé à The Pat McAfee Show et dans des propos rapportés par ESPN que Lionel Messi allait bel et bien à terme traverser l'Atlantique afin de vivre le rêve américain en MLS. « Il va venir en MLS... Ça ne ressemblera à rien de ce que nous avons déjà vu jusque-là ».