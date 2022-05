Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Lionel Messi démonte les rumeurs pour l’Inter Miami !

Publié le 17 mai 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Alors que la presse américaine a fait part d’un rachat en partie de l’Inter Miami de Lionel Messi et d’une arrivée libre de tout contrat au sein de la franchise de MLS, les proches de l’attaquant du PSG auraient nié ces informations à la presse catalane.

Depuis l’élimination surprise du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions après avoir enregistré deux buts d’avance face au Real Madrid, l’avenir de Lionel Messi fait couler beaucoup d’encre de manière occasionnelle. Il a rapidement été question d’un départ du PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une option pour une année supplémentaire, pour revenir au FC Barcelone notamment. Et bien que son biographe Guillem Balague ait nié la volonté de Messi de quitter le PSG à un an de la fin de son contrat à l’intersaison, les rumeurs ont repris de plus belle ces derniers temps. De quoi pousser le FC Barcelone à monter au créneau par le biais de son président Joan Laporta qui a répondu au souhait de Jorge Messi, père du septuple Ballon d’or, de revenir au FC Barcelone. « Est-ce que j’aimerais que Messi revienne ? Oui, bien sûr ». Néanmoins, le directeur exécutif Mateu Alemany s’est montré bien moins direct sur la question pour Movistar+. « Messi ? Si nous devons dire quelque chose, nous le dirons ». Journaliste pour Sky Sport, Matteo Moretto affirmait ces derniers mois qu’un départ pour la Major League Soccer serait une véritable option pour Lionel Messi.

Un rachat de parts de l’Inter Miami précédant son arrivée dans la franchise de David Beckham ?

Et dans la nuit de lundi à mardi, la télévision américaine est allée plus loin. Selon les informations du journaliste Alex Candal, communiquées pour une émission de DIRECTV Sports, Lionel Messi aimerait pleinement vivre le rêve américain en rachetant dans un premier temps 35% des parts de l’Inter Miami avant de s’engager à l’été 2023, soit au moment de l’expiration de son contrat au PSG, en faveur de la franchise de MLS détenue en partie par David Beckham. Cependant, le journaliste a affirmé qu’aucun accord concret n’aurait été convenu et que cela ne devrait pas avoir lieu avant le mois d’août. Néanmoins, la vérité serait tout autre.

L’entourage de Lionel Messi dément les rumeurs concernant l’Inter Miami !