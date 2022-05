Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour le transfert de Sadio Mané !

Publié le 27 mai 2022 à 13h10 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané serait dans le collimateur du PSG et du Bayern. Pour prendre les devants sur ce dossier, le club bavarois aurait lancé les contacts avec l'agent du Sénégalais.

Alors qu'Angel Di Maria va partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, le PSG aurait déjà une cible en tête pour combler son départ. En effet, selon les informations de Sport 1 , le club de la capitale songerait à recruter Sadio Mané lors du prochain mercato estival. Toutefois, le PSG devrait faire face au Bayern sur ce dossier. D'ailleurs, l'écurie emmenée par Julian Nagelsmann aurait déjà bougé ses pions sur ce dossier.

Le Bayern a approché le clan Sadio Mané, mais...

D'après Sport 1 , Hasan Salihamidzic aurait discuté à plusieurs reprises avec Björn Bezemer, le représentant de Sadio Mané, dernièrement. Toutefois, il n'y aurait rien de concret entre le Bayern et le clan Mané pour le moment, et ce, pour deux raisons. D'une part, Sadio Mané serait obnubilé par la finale de la Ligue des Champions, prévue ce samedi soir entre Liverpool et le Real Madrid. D'autre part, l'attaquant des Reds de Jürgen Klopp n'aurait pas encore pris de décision finale quant à son avenir, même s'il pencherait plus vers un départ actuellement. Dans ces conditions, le Bayern n'aurait pas encore approché Liverpool pour avancer les négociations dans le dossier Sadio Mané.