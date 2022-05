Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Sadio Mané !

Publié le 27 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Alors que le contrat de Sadio Mané prendra fin en juin 2023, il est question d’un éventuel départ de l’attaquant de Liverpool à l’intersaison. De quoi donner des idées au PSG, mais aussi au Bayern Munich qui serait déterminé pour l’aligner avec Robert Lewandowski. Mais toute question contractuelle attendra la finale de la Ligue des champions.

Et si Sadio Mané venait renforcer un secteur offensif déjà bien fourni au PSG ? Depuis quelques jours, le nom de Mané revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain et ce, malgré la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Cependant, et alors que son engagement expirera à l’été 2023 à Liverpool, Sadio Mané refuse d’évoquer ouvertement un éventuel transfert cet été tant que la finale de la Ligue des champions n’aura pas été jouée samedi soir au Stade de France.

Sadio Mané attend la finale de la Ligue des champions !

« Je répondrai à la question [sur mon avenir] après la Ligue des champions. Je ne dis pas oui ou non, je répondrai après la Ligue des champions ». Voici le message limpide livré par Sadio Mané mercredi au micro de Sky Sports . Cependant, entre temps, il semblerait que le Bayern Munich ait passé la seconde d’après les informations de Sport BILD et aimerait aligner à la fois Robert Lewandowski et Sadio Mané sur le front de l’attaque bavaroise la saison prochaine. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir.