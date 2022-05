Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut tenter un gros coup avec une star de Guardiola !

Publié le 26 mai 2022 à 9h30 par Bernard Colas

Pisté par le Bayern Munich, le PSG ou encore Manchester United, Frenkie De Jong pourrait quitter le FC Barcelone cet été, et pour le remplacer, Xavi souhaiterait attirer Bernardo Silva. Deux dossiers qui pourraient être liés.

Désireux de frapper fort sur le marché des transferts cet été, le FC Barcelone pourrait être contraint de se séparer de Frenkie de Jong pour renflouer ses caisses, ce qui pourrait arranger les affaires du Paris Saint-Germain. Après son échec en 2019, le club de la capitale n’a pas oublié l’international néerlandais malgré son passage contrasté en Catalogne, mais le PSG n’est pas seul puisque le Bayern Munich et Manchester United sont également intéressés. Pep Guardiola pourrait lui aussi faire une entrée fracassante dans ce dossier.

Bernardo Silva, successeur de De Jong au Barça ?

En effet, Manchester City garde un œil sur Frankie de Jong, un profil apprécié par Pep Guardiola, et Bernardo Silva pourrait jouer un rôle important. Selon Mundo Deportivo, l’ancien joueur de l’AS Monaco est l’un des milieux que préfère Xavi sur le marché des transferts. Alors que son arrivée au FC Barcelone semblait impossible à boucler cet été en raison de son prix, et de son engagement avec les Skyblues jusqu’en 2025, Bernardo Silva pourrait finalement être inclus dans une opération avec Frenkie de Jong, qui désire de son côté rester en Catalogne.