Mercato - PSG : Avant de prolonger avec le PSG, Mbappé avait fait une promesse au Real Madrid !

26 mai 2022

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG et son départ manqué au Real Madrid ne cessent de faire parler. Il faut dire que les médias espagnols parlent d’un joueur qui semblait particulièrement impliqué dans son avenir madrilène...

Non, Kylian Mbappé ne viendra pas cet été et en Espagne on ne semble pas encore l’avoir digéré. La star du Paris Saint-Germain, qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, fait régulièrement la Une des quotidiens ibériques et si auparavant ils n’avaient que des superlatifs à son encontre... la donne a totalement changé. Les médias proches du Real Madrid ne cessent de fracasser Mbappé depuis l’annonce de sa décision de rester au PSG, le traitant même de traitre pour ne pas avoir respecté la parole vraisemblablement donnée au président Florentino Pérez. Une actualité qui s’entrelace d’ailleurs avec la finale de Ligue des Champions, qui opposera ce samedi le Real Madrid à Liverpool.

Mbappé était prêt à devenir le numéro 9 du Real Madrid

D’après les informations de MARCA , il y aurait eu divers échanges ces derniers mois entre Kylian Mbappé, son entourage et le Real Madrid. Le quotidien explique notamment que le Français aurait expliqué aux Madrilènes qu’il souhaitait à la longue s’installer dans l’axe de l’attaque, poste dont il aurait pu hériter avec une retraite de Karim Benzema. C’est justement cette annonce qui aurait poussé le Real Madrid à ne pas bouger pour un attaquant de pointe, afin de laisser le champ libre à Mbappé.