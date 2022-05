Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi snobé par une star d’Ancelotti ?

Publié le 26 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG en pincerait pour Casemiro, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à connaître le dénouement de ce feuilleton de sitôt à en croire les propos tenus par le milieu de terrain du Real Madrid.

En marge du prochain mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi et la direction sportive du PSG devraient faire le maximum afin de redessiner les contours du milieu de terrain du PSG, que ce soit dans le sens des départs et surtout des arrivées. Et pour ce faire, plusieurs profils seraient étudiés en coulisse. De Paul Pogba à Aurélien Tchouaméni en passant par Sergej Milinkovic-Savic, le président du PSG pourrait se laisser tenter par une star du Real Madrid, en la personne de Casemiro comme la Cadena SER et UOL Esporte l’affirmaient il y a encore peu.

Casemiro balaie d’un revers de main l’intérêt du PSG !

Néanmoins, dans l’esprit de Casemiro, il n’y a absolument pas de place pour le mercato estival à l’instant T alors que dans un peu plus de 48h, le Real Madrid se mesurera à Liverpool en finale de Ligue des champions au Stade de France pour une quatorzième C1. « L’intérêt du PSG ? Nous sommes en finale, que chacun écrive ce qu'il veut ». a simplement rétorqué Casemiro lors de la journée des médias au centre d’entraînement de Valdebebas mardi après-midi.