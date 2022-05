Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse claire d’une star du Real Madrid sur l’intérêt d’Al-Khelaïfi !

Publié le 24 mai 2022 à 15h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’il a été question d’une volonté du PSG de recruter Casemiro dans des journaux brésilien et espagnol début mai, le milieu de terrain du Real Madrid n’a pas souhaité raviver la flamme de telles suppositions.

Dans le cadre du mercato estival qui ouvrira ses portes à la fin de la saison, le PSG chercherait à recruter une valeur sûre au milieu de terrain. Cependant, les pistes Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni devraient échapper au Paris Saint-Germain en raison de la Juventus pour le champion du monde et Liverpool ou le Real Madrid pour l’international français de l’AS Monaco. Néanmoins, UOL Esporte et la Cadena SER ont tous deux fait savoir au début du mois de mai qu’il existerait un intérêt du PSG pour Casemiro, sous contrat jusqu’en juin 2025 au Real Madrid.

Casemiro botte en touche pour un intérêt du PSG !

Et ce mardi, dans le cadre d’une journée des médias au centre d’entraînement de Valdebebas, Casemiro a été interrogé sur un intérêt du PSG dans des propos rapportés par Marca . Voici le message clair, net et précis que l’international brésilien de 30 ans a fait passer au sujet du PSG. « Nous sommes en finale, que chacun écrive ce qu'il veut » .