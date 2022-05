Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé monte au créneau pour ce gros transfert !

Publié le 26 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’Aurélien Tchouaméni semblait se diriger vers le Real Madrid ces dernières heures, le PSG n’aurait pas encore tout perdu grâce… à Kylian Mbappé.

Et si Aurélien Tchouaméni échappait au PSG ? Dans le cadre du prochain mercato estival, le comité de direction parisien aimerait renforcer l’entrejeu de l’effectif du champion de France. Pour ce faire, la piste menant à Tchouaméni, sous contrat à l’AS Monaco jusqu’en juin 2024, aurait été activée. Cependant, RMC Sport a dernièrement fait savoir que la priorité de l’international français résidait du côté du Real Madrid et de Liverpool. D’ailleurs, il a été question ces dernières heures d’un rapprochement sérieux entre le Real Madrid et le clan Tchouaméni pour son transfert.

Mbappé, l’atout pique du PSG pour Tchouaméni ?

Néanmoins, tout ne serait pas encore perdu pour le PSG dans le dossier Aurélien Tchouaméni. D’après Le Parisien , la prolongation du contrat de Kylian Mbappé pourrait s’avérer être un élément décisif pour le PSG. En effet, les deux joueurs disposeraient de liens forts et échangeraient régulièrement pour évoluer dans le même club. Avec le retournement de situation du feuilleton Mbappé, se pourrait-il qu’il en soit de même pour Aurélien Tchouaméni et que le PSG en sorte gagnant ? Réponse dans les prochains jours.