Mercato - PSG : La pilule ne passe pas à Barcelone pour Lionel Messi !

Publié le 26 mai 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Le PSG a mis la main sur Lionel Messi l’été dernier, au moment où le FC Barcelone révélait ne pas pouvoir prolonger son contrat pour des raisons économiques. Le président Joan Laporta est revenu sur ce départ inéluctable.

Alors qu’il revenait de vacances après être sorti victorieux de la Copa America face au Brésil, Lionel Messi apprenait qu’il n’allait finalement pas pouvoir prolonger son contrat au FC Barcelone pour des raisons purement financières. En effet, la dette du Barça s’élevait alors à 1,3Md€ et la masse salariale du club culé dépassait totalement le plafond instauré en Liga. Résultat, des gros salaires comme Antoine Griezmann et Lionel Messi sont allés voir ailleurs. Messi a signé un contrat de deux ans avec une troisième en option au PSG. Et bien que son premier exercice n’ait pas été couronné de succès, le septuple Ballon d’or aurait la ferme intention de faire ses preuves au PSG la saison prochaine. Et ce départ au Paris Saint-Germain, le président du FC Barcelone, à savoir Joan Laporta, ne l’a toujours pas totalement digéré…

« Nous aurions tous aimé qu'il finisse sa vie sportive ici »

« Messi est parti comme il est parti. Nous aurions tous aimé qu'il finisse sa vie sportive ici et pour une raison quelconque il n'a pas pu l'être. Cela ne pouvait pas être le cas à cause du fair-play de la ligue espagnole et de la proposition du PSG. Ces acteurs, lorsqu'ils entrent dans une dynamique comme celle-ci, trouvent qu'ils ne peuvent pas partir car les opérations valent plusieurs millions d’euros ». a avoué Joan Laporta à l’occasion d’un entretien accordé à l ’Esportiu dans la journée de mercredi.