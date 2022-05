Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé prêt à valider le départ de Neymar ?

Publié le 25 mai 2022 à 11h45 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG semble disposé à se séparer de Neymar dont le contrat court jusqu'en juin 2025. Et en interne, Kylian Mbappé ne serait pas du tout opposé à un transfert de son coéquipier brésilien.

L'été 2017 semble désormais très loin. En effet, il y a cinq ans, le PSG réalisait le transfert le plus important de l'histoire en levant la clause libératoire de Neymar estimée à 222M€. Et dans la foulée, c'est le jeune Kylian Mbappé qui débarquait en provenance de l'AS Monaco. La pépite français était amenée à épauler et à grandir aux côtés du génie brésilien. Et cinq ans tard, l'élève a largement dépassé le maître. Kylian Mbappé est plus que jamais le leader du PSG sur tous les plans, reléguant Neymar au rôle qu'il avait au FC Barcelone avec Lionel Messi. Il faut dire que le numéro 10 de la Seleçao a beaucoup déçu ces dernières saisons, au point que le PSG ne fermera pas la porte à un éventuel départ cet été.

La relation Mbappé-Neymar est beaucoup plus fraîche

Et selon les informations de L'EQUIPE , un transfert de Neymar ne serait pas pour déplaire à Kylian Mbappé. En effet, alors que les deux attaquants étaient très proches à leurs débuts au PSG, ils sont désormais plus distants, d'autant plus qu'ils ne partagent plus le même équipementier. Visiblement très amis à leur arrivée à Paris, Neymar et Mbappé n'ont plus grand chose en commun au point qu'en privé, le Champion du monde serait même très dur à l'égard de son coéquipier. Par conséquent, l'entourage de Kylian Mbappé aurait déjà validé auprès du PSG le départ de Neymar cet été. Le Brésilien ne manquerait donc pas à beaucoup de monde au PSG...