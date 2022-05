Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar ne veut plus de Neymar !

Publié le 25 mai 2022 à 8h45 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Neymar ne semble plus répondre aux attentes du Qatar. A tel point qu'un départ n'est pas du tout à écarter dès cet été avec le restructuration qui attend le PSG. Reste désormais à savoir si une porte de sortie s'ouvrira pour le Brésilien.

Depuis son arrivée en 2017 pour la somme record de 222M€, Neymar a connu des passages mouvementés au PSG. Malgré tout, il y a un an, le Brésilien a prolongé son contrat jusqu'en 2025, avec à la clé une saison supplémentaire en option. Sauf qu'entre temps, Kylian Mbappé s'est imposé comme le nouveau patron du club de la capitale, reléguant Neymar au rôle qui était le sien au FC Barcelone avec Lionel Messi. Et en plus d'être désormais au second plan sportif, l'image du numéro 10 de la Seleçao n'a également cessé de se dégrader auprès des supporters qui n'ont pas hésité à le conspuer après l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid. « C'était surréaliste qu'une partie du public sorte des tribunes. Ils vont se lasser de siffler parce qu'il me reste encore trois ans sur mon contrat », confiait-il cependant au micro d' ESPN .

Neymar poussé au départ ?

Cependant, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG ne retiendra pas Neymar cet été. Le Brésilien n'est plus considéré comme un élément indispensable à Paris et les plus hautes instances du club, basées à Doha, sont déçues de son rendement. Luis Campos, qui sera nommé conseiller sportif du PSG dans les prochaines heures, souhaiterait d'ailleurs trouver une solution le plus rapidement possible en dénichant une porte de sortie à Neymar ce qui ne sera évidemment pas facile compte tenu de ses émoluments à Paris, mais également de ses prestations ces derniers mois. Par conséquent, malgré la volonté du PSG d'ouvrir la porte à un départ de Neymar, la situation pourrait bien être paralysée...