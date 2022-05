Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée entre le clan Mbappé et le Real Madrid !

Publié le 25 mai 2022 à 8h15 par Bernard Colas mis à jour le 25 mai 2022 à 8h40

En choisissant de prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé a joué un mauvais tour au Real Madrid, d’autant que plusieurs sources affirment que le joueur avait donné son accord pour rejoindre l’écurie espagnole. Une version contestée par l’entourage du Français, désormais en froid avec le club présidé par Florentino Pérez.

Si le Paris Saint-Germain savoure la prolongation de Kylian Mbappé, l’Espagne peine à digérer la décision de l’international français, qui semblait promis au Real Madrid. Malgré de longues discussions avec l’écurie espagnole et l’existence d’un accord moral entre les deux parties, Kylian Mbappé a finalement choisi de poursuivre sa carrière au PSG en prolongeant jusqu’en 2025. « La semaine dernière, j’ai pris la décision de rester. Je l’ai annoncé, tout d’abord à Florentino Perez parce que j’ai beaucoup de respect pour lui et le club. Je pense que c’était important de lui dire directement que je ne venais pas. J’ai ensuite dit au PSG que j’allais rester un peu plus longtemps , s’est justifié Kylian Mbappé à la BBC , tout en affirmant que son rêve de jouer un jour au Real Madrid n’était pas terminé. Ce n’est jamais fini, ce n’est jamais fini… La seule chose que je sais c’est que j’ai signé un contrat de trois ans. On ne sait pas ce qu’il se passera dans le futur. Je ne pense pas à l’avenir, seulement au présent. Et le présent c’est mon contrat de trois ans avec le PSG . » Kylian Mbappé et le Real Madrid pourraient donc encore faire parler d’eux à l’avenir, mais pour l’heure, les relations entre les deux parties sont très froides.

Le clan Mbappé en colère contre le Real Madrid

Journaliste pour la Cuatro , Toño García a révélé ce mardi soir sur la Cadena SER que le clan Mbappé était en froid contre le Real Madrid, martelant de son côté que le joueur a rompu sa promesse en choisissant de renouveler son bail avec le PSG. « J'ai parlé à certains membres de l'entourage de Mbappé à Paris et ils sont en colère. Ils pensent qu'ils n'ont pas triché, ils sont en colère et déçus par le Real Madrid. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient que Florentino Pérez prenne la parole. Ils disent qu'il n'y a jamais eu d'accord avec Kylian, et ils voudraient des explications. Ils veulent que le Real Madrid et son président se manifestent publiquement et parlent , confie le journaliste. Actuellement, la relation est rompue. La famille, l'entourage de Mbappé a une relation rompue avec le club blanc. Nous verrons ce qui se passera dans trois ans. Ils ont le sentiment de n'avoir trompé personne. » Après avoir déjà refusé de rejoindre le Real Madrid en 2017, Kylian Mbappé s’est peut-être mis à dos le club espagnol pour de longues années…