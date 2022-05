Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta envoie un message inquiétant à Dani Alves...

Publié le 25 mai 2022 à 10h30 par La rédaction

Avec un contrat arrivant à terme cet été, l’avenir de Dani Alves au FC Barcelone semble incertain. Le président du joueur, Joan Laporta, a éclairci la situation du Brésilien lors d’une interview.

Arrivé comme renfort du FC Barcelone au cours de l’année, Dani Alves a pris part à 10 matchs de Liga pour 1 but et 2 passes décisives. Le joueur de 39 ans, s’avère maintenant être en fin de contrat avec le club catalan. Si le Barça n’envisage pas de le prolonger, le latéral droit brésilien partira libre dès juin prochain, mais de son côté, Alves espérerait passer une dernière saison dans le club qu’il a côtoyé pendant 9 ans au cours de sa carrière.

«L'objectif de Dani est de disputer la Coupe du monde»

Dans une interview accordée à l ’Esportiu, le président du Barça, Joan Laporta, s’est confié sur la prolongation d'Alves : « Ce sont des décisions techniques que le secrétaire technique et l'entraîneur prendront. Nous sommes ravis avec le spectacle, l'atmosphère qu'il a créée et la façon dont il a aidé les jeunes. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il a apporté au club et maintenant, il y a des circonstances sportives qui doivent être appréciées par le joueur, l'entraîneur et le secrétaire technique. » Avant de préciser son grand objectif, qui pourrait peser dans la décision finale : « L'objectif de Dani est de disputer la Coupe du monde. Si vous n'avez pas de minutes avec les prévisions que nous faisons pour la saison prochaine, votre présence risque d'être lésée. Il doit être valorisé par le staff. »