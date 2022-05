Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta en rajoute une couche pour Messi !

Publié le 25 mai 2022 à 18h15 par Arthur Montagne

Un peu moins d'un an après le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone n'a visiblement toujours pas digéré cette situation à l'image de Joan Laporta, qui regrette toujours que l'Argentin ait été contraint de quitter le Barça pour rejoindre le PSG.

L'été dernier, le FC Barcelone a été contraint de laisser filer Lionel Messi. En effet, alors que son contrat prenait fin, le club blaugrana a été dans l'incapacité de le prolonger. Par conséquent, le PSG a sauté sur l'opportunité pour l'attirer en lui offrant un bail de deux saisons avec à la clé une année supplémentaire en option. Mais alors que la première saison de Lionel Messi à Paris n'a pas répondu à toutes les attentes, Joan Laporta a encore des regrets sur le départ de La Pulga . Mais selon lui, c'était inévitable.

Les regrets de Laporta pour Messi

« Messi est parti comme il est parti. Nous aurions tous aimé qu'il finisse sa vie sportive ici et pour une raison quelconque il n'a pas pu l'être. Cela ne pouvait pas être le cas à cause du fair-play de la ligue espagnole et de la proposition du PSG. Ces acteurs, lorsqu'ils entrent dans une dynamique comme celle-ci, trouvent qu'ils ne peuvent pas partir car les opérations valent plusieurs millions d'euros », assure le président du Barça dans une interview à l'Esportiu .