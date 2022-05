Mercato - PSG : L'incroyable révélation de Luis Suarez sur le départ de Messi du Barça !

Foot - Mercato - PSG

Proche de Lionel Messi, Luis Suarez a évoqué son départ du Barça. Le joueur uruguayen a reconnu que son ancien coéquipier était déçu de quitter la Catalogne.

L'été 2021 a été marqué par le feuilleton Lionel Messi. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l'international argentin était proche d'étirer son bail. Mais au moment de signer le contrat, le joueur a fait marche-arrière. N'étant pas d'accord avec Joan Laporta, la Pulga a pris la décision de stopper les négociations et de quitter la Catalogne. Après avoir fait ses adieux au FC Barcelone lors d'une émouvante conférence de presse, Messi se rendait à Paris pour signer son contrat avec le PSG.

Très proche de Lionel Messi, Luis Suarez a confirmé que le joueur argentin devait bien prolonger son contrat avec le FC Barcelone. « Messi a été surpris que Barcelone ne puisse pas le renouveler. Nous avions fait un voyage quelques jours auparavant, et il m'a dit" Je signerai mon nouveau contrat avec le Barça jeudi. " » a confié l'international uruguayen lors d'un entretien accordé à la Cadena Ser.

Luis Suárez: "Messi was surprised that Barcelona could not renew him. We had been on a trip days before, and he told me 'I will sign my new contract with Barça on Thursday.'" pic.twitter.com/VMjJYHrype