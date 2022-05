Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar brise déjà les espoirs du Qatar...

Publié le 25 mai 2022 à 14h30 par Arthur Montagne mis à jour le 25 mai 2022 à 15h18

Auteur d'une saison très frustrante, Neymar pourrait bien être poussé au départ cet été par le PSG. Cependant, un départ du Brésilien semble inenvisageable pour plusieurs raisons. D'une part, le joueur ne veut pas partir, mais surtout, les clubs en mesure de l'accueillir ne sont pas nombreux.

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG jusqu'en juin 2025 change tout à Paris. Y compris pour certaines stars du club. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Neymar serait clairement sur la sellette. Déçu des prestations de la star brésilienne, le Qatar ouvrira la porte à son départ cet été et sera donc à l'écoute des offres transmises pour un éventuel transfert de Neymar. Il faut dire qu'entre ses blessures et ses prestations, le numéro 10 de la Seleçao sort d'une saison très décevante lors de laquelle son association avec Lionel Messi et Kylian Mbappé a été loin de répondre aux attentes. D'ailleurs, l'international français ne serait pas opposé au départ de son coéquipier avec lequel sa relation ne serait plus aussi fluide que par le passé. Cependant, même si le PSG veut se séparer de Neymar, son départ est loin d'être garanti.

Neymar refuse de partir...

Et pour cause, Neymar ne compte pas nécessairement quitter le PSG. D'après L'EQUIPE , le Brésilien est heureux à Paris, ville qu'il adore, situé à seulement un peu plus d'une heure d'avion de Barcelone, autre ville qu'il apprécie grandement. D'autre part, avec un salaire mensuel estimé à 4M€ bruts, Neymar n'a pas vraiment d'intérêt à partir. « Personne ne nous a contactés pour nous dire que Neymar était sur le marché. On nous a mis la pression pour prolonger l'année dernière. On a prolongé. On a encore plusieurs années de contrat. C'est tout ce que l'on sait », assure d'ailleurs l'entourage du numéro 10 du PSG à L'EQUIPE . Une version confirmée par Neymar lui-même au micro de Oh My Goal . « De mon côté, il est vrai que je veux rester (au PSG). Après, personne ne m'a rien dit mais de mon côté, c’est clair que je veux rester », confie le Brésilien. Alors que le PSG s'est longtemps opposé au départ de Neymar lorsque ce dernier voulait partir, c'est désormais l'inverse qui se produit...

... et personne ne peut l'accueillir

De toute façon, même si Neymar avait voulu partir, quelles sont les solutions sur le marché ? Comme l'explique L'EQUIPE , les grands clubs européens, qui pourraient être en mesure de le recruter, ne sont pas intéressés. C'est notamment le cas de Real Madrid, des deux clubs de Manchester, Liverpool ou du Bayern Munich. Parmi les puissants, seul Newcastle pourrait se positionner. Mais dans ce cas-là, c'est Neymar qui ne sera pas très chaud. A 30 ans, il est encore trop jeune pour envisager un transfert en MLS. Quid d'un retour au FC Barcelone, régulièrement évoqué ces dernières années. Mais cette fois-ci, les Catalans n'ont plus les moyens de boucler une telle opération comme Joan Laporta l'a confirmé. « Qui n'aime pas Neymar ? C'est un joueur exceptionnel. Il a un contrat avec le PSG, il lui reste quatre ou cinq ans. Ces joueurs qui ont signé dans des clubs comme le PSG, sont presque séquestrés pour de l'argent. Nous ne sommes pas en mesure d'acheter ce qu'il en coûterait pour transférer ces joueurs. Ce serait irrationnel », assure le président du Barça dans une interview accordée à L'Esportiu . Par conséquent, un an après avoir prolongé son contrat au PSG jusqu'en 2025, Neymar a de grande chance de rester à Paris cet été. A moins que Luis Campos, le futur conseille sportif du club de la capitale, finisse par trouver une solution miracle.