Mercato - PSG : Neymar interpelle le Qatar pour son avenir !

Publié le 25 mai 2022 à 13h15 par Bernard Colas

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Neymar n’a pas l’intention de quitter le PSG et l’a fait savoir à ses dirigeants.

La situation a radicalement évolué entre le PSG et Neymar. Ces dernières années, le Brésilien a tenté à plusieurs reprises de quitter la capitale, sans pour autant obtenir de bon de sortie de la part de ses dirigeants. Mais après une nouvelle saison irrégulière de la part du numéro 10, le PSG est à l’écoute des offres pour Neymar, désormais au second plan après l’arrivée de Lionel Messi l’année dernière et la prolongation de Kylian Mbappé, apparaissant plus que jamais comme la tête de gondole du projet QSI. Toutefois, Neymar n’a plus l’intention de plier bagage et l'a fait savoir.

« Personne ne m'a rien dit mais de mon côté, c’est clair que je veux rester »

Alors que la situation de Neymar fait beaucoup parler, Oh My Goal a publié une vidéo ce mercredi dans laquelle le joueur de 30 ans fait une annonce très claire au sujet de son avenir. « De mon côté, il est vrai que je veux rester (au PSG) , a confié la star brésilienne avec le sourire. Après, personne ne m'a rien dit mais de mon côté, c’est clair que je veux rester. » Reste à voir désormais si le PSG passera à la vitesse supérieure pour tenter de trouver une porte de sortie à son attaquant, et entamer une véritable révolution dans ses rangs.