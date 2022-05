Mercato : Real Madrid, PSG... Sadio Mané annonce la couleur pour son avenir !

Foot - Mercato - Real Madrid

Annoncé dans le viseur de plusieurs équipes européennes, Sadio Mané a été interrogé sur son avenir. Mais le buteur sénégalais ne souhaite pas se prononcer sur son futur avant la finale de la Ligue des champions.

Auteur de 23 buts, toutes compétitions confondues, sous le maillot de Liverpool, Sadio Mané pourrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Lié au club anglais jusqu'en 2023, le buteur sénégalais suscite la convoitise de plusieurs équipes européennes comme le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore le PSG. Selon les informations de Bild , le club parisien aurait fait une grosse proposition à Sadio Mané, qui a laissé planer le doute sur son avenir.

Questionné ce mercredi sur son avenir à Liverpool, Sadio Mané a refusé de répondre au journaliste. L'avant-centre préfère se concentrer, pour l'instant, sur la finale de la Ligue des champions, qui aura lieu ce samedi. « Je répondrai à la question [sur mon avenir] après la Ligue des champions. Je ne dis pas oui ou non, je répondrai après la Ligue des champions » a confié le joueur de 30 ans au micro de Sky Sports.

