Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé relance tout pour Messi !

Alors que le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid semblait inéluctable, le PSG se préparait au pire dans ce dossier avant de parvenir à un accord avec le Bondynois. Un retournement de situation qui pourrait directement impacter Lionel Messi…

Contre toute attente, le PSG est finalement parvenu à rattraper son retard sur le Real Madrid pour Kylian Mbappé. Approchant de la fin de son contrat et désireux l’année dernière de rejoindre l’Espagne, le Bondynois a prolongé jusqu’en juin 2025, un soulagement pour le PSG qui se penchait déjà sur l’après-Mbappé. Plusieurs pistes avaient été activées par la direction parisienne, attentive aux situations d’Erling Haaland et Robert Lewandowski comme vous l’a révélé le10sport.com, mais une solution en interne avait également été envisagée.

D’après les informations divulguées par AS , le PSG songeait à donner un rôle encore plus important à Lionel Messi en cas de départ de Kylian Mbappé. L’idée était alors de construire un projet autour de La Pulga pour la saison à venir, mais ces plans ont depuis été revus suite à la prolongation de Kylian Mbappé. Pour autant, cela ne remettra pas en question l’avenir de Messi, sous contrat jusqu’en juin 2023. Reste à voir toutefois quel sera le rôle de l’Argentin aux côtés de Mbappé, devenu la pierre angulaire du club parisien.

🎙 | Kylian Mbappé 🇫🇷 en conférence de presse :“Les rôles de Neymar 🇧🇷 et Messi 🇦🇷 ? Pour tout joueur, ça doit être un honneur de jouer au PSG ou au Real Madrid. […] On n’a pas beaucoup parlé ensemble, et quelque soit la décision ils m’ont dit qu’il l’a respecterait” pic.twitter.com/rlnKCz6khC