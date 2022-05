Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit une terrible nouvelle de Mohamed Salah !

Publié le 25 mai 2022 à 17h00 par Thomas Bourseau mis à jour le 25 mai 2022 à 17h05

Alors qu’il était notamment annoncé du côté du PSG et du FC Barcelone avant que Kylian Mbappé prolonge son contrat à Paris, Mohamed Salah figurerait désormais dans le viseur du Real Madrid qui aimerait rebondir après l’échec dans l’opération Mbappé. Cependant, Salah a les idées claires pour son avenir à Liverpool.

Depuis quelque temps, et bien qu’il ait fait part de sa volonté de prolonger son contrat à Liverpool et d’y finir sa carrière dès l’automne dernier au micro de Sky Sports , Mohamed Salah fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Que ce soit du côté du PSG où il aurait pu prendre la succession de Kylian Mbappé si ce dernier n’avait pas pris la décision de ne pas prolonger son contrat jusqu’en juin 2025 ou au FC Barcelone où le comité de direction présidé par Joan Laporta cherchait avant Robert Lewandowski, à potentiellement attirer Salah au Camp Nou. Finalement, après le fiasco que l’opération Mbappé s’est avérée être, le Real Madrid suivrait avec attention l’évolution de la situation de Mohamed Salah à Liverpool, les discussions pour la prolongation de son contrat n’avançant pas vraiment. Cependant, le Real Madrid de Carlo Ancelotti n’aurait pas vraiment l’occasion de boucler cette opération, dans l’immédiat du moins.

« Je vais rester la saison prochaine, pour sûr. C'est clair »

« Dans mon esprit, je ne me concentre pas sur le contrat pour le moment. Je ne veux pas être égoïste. Il s'agit de l'équipe maintenant, c'est une semaine importante. Je veux retrouver la Ligue des champions. Je veux voir Hendo [Jordan Henderson] avec le trophée dans ses mains et j'espère qu'il me le donnera après. Je vais rester la saison prochaine, pour sûr. C'est clair » . a affirmé Mohamed Salah à l’occasion de son passage en conférence de presse ce mercredi et dans des propos rapportés par The Independent , à l’approche de la finale de la Ligue des champions qui aura lieu samedi soir.