Mercato - PSG : Vinicius Jr lâche une réponse fracassante à Al-Khelaïfi pour un transfert !

Publié le 25 mai 2022 à 14h15 par Bernard Colas

Très apprécié du côté du PSG, Vinicius Jr a été interrogé sur l’intérêt du club parisien à son égard, mais l’international brésilien se montre clair concernant son passage au Real Madrid.

Le PSG n’a plus à s’inquiéter pour la succession de Kylian Mbappé après la prolongation de ce dernier jusqu’en juin 2025. Malgré l‘intérêt du Real Madrid, le Bondynois a décidé de poursuivre sa carrière du côté du Paris Saint-Germain, qui avait déjà exploré plusieurs pistes pour remplacer son joueur. Le nom de Vinicius Jr a notamment circulé, l’international brésilien étant très apprécié dans la capitale depuis plusieurs années. Cependant, l’attaquant du Real Madrid n’envisage pas de plier bagage à l’avenir malgré l’intérêt du PSG.

« Je ne veux pas partir »

Interrogé par la Cadena SER sur l’intérêt du PSG à son égard, Vinicius Jr a lâché une réponse claire : « Je suis heureux ici et je suis sur le point de renouveler mon contrat. C'est le meilleur club du monde et je ne veux pas partir, je veux rester ici le plus longtemps possible. Je veux être comme Marcelo, Benzema ou Modric, comme ces joueurs qui sont ici depuis si longtemps et qui ont marqué l’histoire. Je suis de Madrid et je suis heureux ici. » Le PSG va devoir tirer un trait sur le Brésilien de 21 ans.