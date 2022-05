Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du Real Madrid lâche ses vérités sur Mbappé !

Publié le 25 mai 2022 à 9h45 par Bernard Colas

Quelques jours après l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, Luka Modric ne se montre pas abattu par la décision de la star du PSG.

Alors que son arrivée au Real Madrid semblait inéluctable, Kylian Mbappé a choisi de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025. Un coup dur pour Florentino Pérez, qui se voyait déjà accueillir le Bondynois à l’issue de son bail. Désormais, le Real Madrid veut tourner la page à quelques jours d’une nouvelle finale de Ligue des champions, mais les joueurs de Carlo Ancelotti n’échappent pas à ce sujet brûlant en entretien. Interrogé par Marca , Luka Modric affirme ne pas être déçu par la décision de Kylian Mbappé et reste optimiste pour l’avenir du Real Madrid.

« Il n'y avait aucune attente »

« Surpris par Mbappé ? Non, car nous ne savions rien. Il n'y avait aucune attente. On en a beaucoup parlé, pendant un an, mais nous ne savions rien, si cela allait se produire ou non, et c'est pourquoi nous devons clore ce sujet et ne plus en parler. Nous avons la finale de la Ligue des champions, qui est la chose la plus importante de toutes. Le Real Madrid continuera à être au sommet, au-dessus de n'importe quel joueur, au-dessus de tout, et il n'y a plus besoin d'y penser. Je pense que nous avons une très bonne équipe, beaucoup de joueurs qui peuvent grandir, qui ont fait une grande saison et peut-être que nous pouvons valoriser ce que nous avons ici. Des joueurs dont certains deviendront peut-être de grandes stars à l’avenir », explique Luka Modric au micro de Radio Marca .