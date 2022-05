Mercato - PSG : Rien n'est fait pour Tchouaméni !

Foot - Mercato - PSG

Alors qu’Aurélien Tchouaméni est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid pour un transfert en vue de la saison prochaine, le PSG peut toujours espérer accueillir le milieu de terrain de l’AS Monaco.

Cette année encore, le PSG espère frapper fort sur le marché des transferts. Après la prolongation de Kylian Mbappé pour trois saisons supplémentaires, le club de la capitale aimerait attirer dans ses rangs le milieu de terrain de l’AS Monaco Aurélien Tchouaméni, sous contrat jusqu’en juin 2024. Problème, le Real Madrid s’est aussi emparé du dossier, et l’international français est annoncé en partance vers la Maison Blanche . Cependant, tout n’est pas (encore) perdu pour Paris !

Selon les informations de Julien Maynard, journaliste de TF1 , même si Aurélien Tchouaméni a fait part à ses coéquipiers monégasques de son intention de rejoindre le Real Madrid, l’accord entre Monaco et les Merengue n’est toujours pas conclu. Cependant, Madrid est en pole position, loin devant ses concurrents pour s’octroyer les services du joueur de 22 ans. Le PSG est prévenu désormais !

🚨🎖| Despite the announcement of Tchouameni to his teammates that his desire is to play for Real Madrid, the agreement between Monaco and the Spanish club is not yet concluded. Real Madrid are far ahead of their competitors . @JulienMaynard