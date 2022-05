Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prend une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 25 mai 2022 à 20h45 par Dan Marciano

A en croire certaines informations, les dirigeants du PSG espéreraient un départ de Neymar cet été. Peu d'équipes ont les moyens de s'offrir le joueur brésilien, qui n'envisage pas de quitter la capitale dans les prochaines semaines.

Qu'il est loin le temps où le PSG se battait pour conserver Neymar et repousser la menace FC Barcelone. Aujourd'hui, son départ serait espéré en interne. Selon les informations de L'Equipe, les responsables du club parisien seraient déçus par ses prestations et espéreraient le vendre cet été, même si peu d'équipes ont les moyens de supporter son salaire. En Europe, seul Newcastle, racheté par des investisseurs saoudiens, semble être en capacité de se l'offrir, mais Neymar n'envisage pas de partir.

Neymar repousse Newcastle et la MLS

« De mon côté, il est vrai que je veux rester (au PSG). Après, personne ne m'a rien dit mais de mon côté, c’est clair que je veux rester » a lâché Neymar dans un entretien accordé à Oh My Goal. Mundo Deportivo confirme que l'international brésilien se sent très à l'aise à Paris et n'a pas l'intention de changer d'air. Un transfert en MLS ou à Newcastle ne rentre pas dans les plans de Neymar, lié au PSG jusqu'en 2025. Les grandes équipes comme le Real Madrid, ou le Bayern Munich n'ont, quant à eux, pas l'intention de bouger le petit doigt dans ce dossier.