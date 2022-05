Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta se prépare au départ de Dembélé !

Publié le 26 mai 2022 à 0h15 par La rédaction

Afin d’anticiper la succession d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone devrait officialiser son intérêt pour Raphinha, le joueur de Leeds United.

Plus le temps passe et plus l’avenir d’Ousmane Dembélé semble s’écrire loin du FC Barcelone… A un mois de la fin de son contrat avec le club catalan, l’international français n’a toujours pas prolongé son bail. Pour le moment, les exigences de son agent sont encore trop élevées pour que les deux parties puissent parvenir à un accord. Afin de ne pas être pris de court, Joan Laporta a anticipé la suite.

Le Barça passe la seconde pour Raphinha

D’après les informations de Sky Sports News , le FC Barcelone devrait, dans les prochains jours, officialiser son intérêt pour Raphinha, l’ailier de Leeds United. Malgré le maintien du club anglais, l’international brésilien ne devrait pas faire de vieux os en Angleterre. Son rêve est de jouer à Barcelone et le dossier pourrait se débloquer rapidement. Reste à savoir si l’avenir de Dembélé aura un impact sur cette piste…