Mercato - Barcelone : Lewandowski prend les choses en main pour son transfert !

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, s’est déjà mis d’accord avec le FC Barcelone pour rejoindre le club catalan lors du prochain mercato. Le Barça doit désormais négocier son transfert.

C’est un feuilleton qui dure depuis plusieurs semaines et qui n’a pas encore trouvé son dénouement. Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich, est dans le viseur du FC Barcelone, qui veut absolument en faire sa star d’attaque. Alors que le joueur de 33 ans lutte toujours avec le club allemand pour rejoindre la Catalogne à l’intersaison, le numéro 9 a lui-même pris les choses en main avec le Barça !

Selon les informations de Fabrizio Romano, Robert Lewandowski et le FC Barcelone se sont mis d’accord verbalement sur un contrat de trois ans. De son côté, le Bayern Munich, qui lui cherche un remplaçant avant de le laisser partir, piste Sadio Mané (Liverpool) et Sasa Kalajdzic (Stuttgart). C’est désormais aux bavarois de donner leur accord aux barcelonais pour libérer le serial buteur polonais.

