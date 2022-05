Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un transfert se confirme au Barça !

Publié le 26 mai 2022

Auteur d’une saison correcte, l’attaquant Néerlandais du FC Barcelone, Luuk de Jong, serait la cible prioritaire de son ancien club, le PSV Eindhoven. Son transfert pourrait prochainement se concrétiser.

Avec 21 matchs et 7 buts au compteur avec le FC Barcelone cette saison, Luuk de Jong, prêté par le FC Séville, ne sait pas de quoi sera fait son avenir. En effet, le Néerlandais de 31 ans a réalisé une bonne saison au sein du club blaugrana . Le joueur, dont le prêt touche à sa fin en juin, va sûrement revenir au Séville FC. Cependant, De Jong ne possède plus qu’un an de contrat avec le club andalou, le FC Barcelone pourrait donc être tenté de le racheter pour un prix moindre, lui qui a été assez convaincant en Catalogne et semble attaché au club.

Le PSV déclare son intérêt

En effet, Luuk de Jong serait sur les tablettes du PSV. Au micro d’ Eindhovens Dagblad , le directeur technique du club d’Eredivisie, John De Jong, a déclaré : « Nous sommes en contact permanent avec Luuk et cela dépendra principalement de lui pour retourner à Eindhoven. Faites bien comprendre que la porte lui est toujours ouverte et que nous croyons en ses capacités » . Avant de continuer : « Je n'entrerai pas dans toute sorte de noms ou de rumeurs, mais j'ai fait une exception avec le nom de Luuk. Il n'est pas étonnant que nous soyons restés intéressés par lui et restions en contact ». Un message qui a le mérite d’être clair.