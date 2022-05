Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Terrible nouvelle pour Longoria avec le successeur de Saliba !

Publié le 26 mai 2022 à 0h30 par Dan Marciano

Pour pallier le départ de William Saliba, l'OM penserait à Isaak Touré, jeune défenseur du Havre. Mais le joueur semble avoir une préférence pour le championnat allemand.

Le retour de William Saliba à l'OM est compromis. Arsenal, qui l'a prêté à Marseille cette saison, n'envisage pas de se séparer de lui lors du prochain mercato estival. « Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous » a confié Mikel Arteta, entraîneur des Gunners. Aussi, son prix, environ 30M€, est bien trop élevé pour l'OM, qui cherche son remplaçant sur le marché. Pablo Longoria aurait notamment posé son regard en Ligue 2, et plus précisément au Havre.

Touré privilégierait un départ en Bundesliga

Le président marseillais apprécierait le profil d'Isaak Touré, âgé seulement de 19 ans. Lié au Havre jusqu'en 2023, le joueur ne manque pas de prétendants puisque Foot Mercato évoquait des intérêts de l'Eintracht Francfort, mais aussi de Wolfsburg. Selon Mohamed Toubache-Ter, il faut également rajouter le Borussia Mönchengladbach. Ces trois équipes allemandes pourraient avoir l'avantage sur l'OM dans ce dossier, puisque Touré envisagerait, sérieusement, un départ en Bundesliga.