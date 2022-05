Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria relance le feuilleton William Saliba !

Publié le 25 mai 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria refuse de croire que l’expiration de la période de prêt de William Saliba signifie inévitablement un retour définitif du défenseur à Arsenal cet été. En effet, un nouvel accord avec les Gunners n’a pas été écarté par Longoria lors de son passage sur les ondes de RMC ce mercredi.

Rapidement devenu indéboulonnable dans le onze de départ de Jorge Sampaoli, William Saliba a mis tout le monde d’accord, de Didier Deschamps qui l’a appelé en sélection en mars dernier jusqu’à ses coéquipiers et adversaires qui l’ont sacré meilleur espoir de Ligue 1 aux Trophées UNFP. Néanmoins, son expérience d’une saison à l’OM a pris fin avec le ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions samedi dernier. En effet, son prêt sans option d’achat pourrait ne pas déboucher sur un nouvel accord alors que Mikel Arteta a clairement fait savoir qu’il comptait sur William Saliba la saison prochaine lorsque L’Équipe a affirmé ces dernières heures que les dirigeants d’Arsenal auraient affirmé au clan Saliba qu’il faisait partie intégrante du staff technique des Gunners pour la saison prochaine. Pas de quoi inciter Pablo Longoria à baisser les bras.

« Il y a différentes façons de trouver un accord »

« Discuter avec Arsenal pour le transfert de Saliba ? On a eu des discussions pour analyser la saison de Saliba, spécialement dans les dernières journées. Il a fait une saison extraordinaire. C’est quelque chose d’incroyable à son âge. On a beaucoup discuté en interne, ce qu'on peut faire, comment continuer ensemble. Maintenant , il faut respecter son club. On a respecté Arsenal et on doit remercier Arsenal. C’est un club ami, ils nous ont aidé durant le dernier mercato. On a une bonne relation. Il y a la volonté du joueur, du club, mais il faut respecter Arsenal et les décisions qu’ils vont faire. L’OM est prêt à mettre 30M€ ? Je ne parle pas de chiffres, il y a différentes façons de trouver un accord ». a confié Pablo Longoria, président de l’OM, sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme ce mercredi soir.