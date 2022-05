Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est sous pression pour la succession de Saliba !

Publié le 25 mai 2022 à 16h10 par La rédaction

Intéressé par Isaak Touré, le jeune défenseur du Havre, l’OM a de la concurrence dans ce dossier. En plus de Newcastle, l’OL, Francfort et Wolfsburg seraient aussi sur le coup.

L’avenir de William Saliba avec l’OM est de plus en plus incertain. Ce mardi, Mikel Arteta était très clair à son sujet. « Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous », indiquait l’entraîneur d’Arsenal à RMC Sport . Pour ne pas être pris de vitesse, Pablo Longoria a anticipé la suite en entamant des discussions avec Isaak Touré, le jeune défenseur du Havre.

En plus de Newcastle, l’OL et des clubs allemands sont à l’affût

Mais l’OM n’est pas seul sur le coup. Comme l’a expliqué Foot Mercato , Newcastle pourrait proposer 9M€ pour le joueur de 19 ans. D’après les informations de L’Equipe , l’OL se serait aussi positionné sur le dossier. L’Eintracht Francfort semblerait être le concurrent le plus sérieux, Wolfsburg est aussi venu aux renseignements. Du côté de l’OM, Pablo Longoria n’aurait pas encore parler d’indemnités avec Le Havre même s’il a de l’avance dans les discussions. A suivre…