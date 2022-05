Mercato - OM : Pablo Longoria est très loin du compte pour Saliba…

Foot - Mercato - OM

Désireux de conserver William Saliba, l’OM, qui espérait de nouveau un prêt, ne devrait pas pouvoir s’aligner les autres enchères.

Après la perte de Boubacar Kamara, l’un des grands objectifs de l’OM cet été est de conserver William Saliba. Même si son prêt s’est terminé, l’international français aurait confié à Pablo Longoria qu’il souhaitait continuer a affirmé RMC . « On verra pendant ces deux mois de mercato, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir si je reviens », déclarait-il encore samedi soir après la victoire de l’OM contre Strasbourg (4-0).

Mais en réalité, l’OM est encore loin du compte. D’après les informations du journal L’Equipe , les enchères seraient déjà trop hautes pour le club olympien qui ne disposera pas de fonds illimités cet été. Pour conserver William Saliba, Pablo Longoria espèrerait un nouveau prêt. Mais après la récente sortie de Mikel Arteta qui a déclaré vouloir le garder, l’OM commence à perdre confiance dans ce dossier…

Arteta on William Saliba:“He has to come back. He has the experience and the environment to be competitive with us.” 🇫🇷 pic.twitter.com/SBqYJgeSBi